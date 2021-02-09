Решетников назвал "экстренным инструментом" госрегулирование цен на продукты

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Механизм госрегулирования цен на отдельные продовольственные товары при их подорожании должен применяться в экстренных случаях и точечно, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент - это экстренный инструмент и должен приниматься для очень точечных, для отдельных случаев", - сказал Решетников, выступая в Госдуме во вторник.

Он напомнил, что соответствующие поправки были внесены в закон о торговле.

Как сообщалось, поправки наделяют правительство правом устанавливать планку колебания стоимости социально значимых продуктов питания, при превышении которой возможно введение государственного регулирования цен. Закон передает на уровень кабмина установление параметров роста цен, при котором возможно введение предельно допустимых розничных цен.

Постановление правительства о правилах госрегулирования цен на отдельные социально значимые продукты было утверждено в конце прошлого года. Согласно документу, предельные цены могут устанавливаться в отдельных регионах на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд рост цен составляет 10% и более с исключением сезонного фактора (ранее планка роста цен для введения госрегулирования составляла 30%).

Также для сдерживания роста цен Минпром и Минсельхоз заключили соглашения с производителями и сетями - об ограничении цен поставки на подсолнечное масло и сахар, которые подорожали наиболее значительно, напомнил Решетников.

В соответствии с соглашениями, которые были подписаны 16 декабря прошлого года, оптовые цены на сахар не должны превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр, розничные - 46 и 110 рублей соответственно. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года.