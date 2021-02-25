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Приморские рыбаки освоили 15% квот на вылов минтая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Приморье рыболовные компании освоили 15% квот на вылов минтая с начала Охотоморской путины этого года, сообщила пресс-служба правительства региона. По данным на 15 февраля, было выловлено 79 082 тонн минтая.

Поскольку Китай, борясь с завозом коронавируса, почти полностью закрыл свои порты для приема судов и выгрузки рыбопродукции, приморские рыбаки отправляют часть филе минтая на экспорт в Европу.

Сейчас промыслом минтая в Охотском море занимаются более 25 судов приморских компаний.

Из-за ограничения поставок в Китай вылов минтая в России в зимне-весеннюю путину может снизиться на 300 тыс. тонн.

Приморье Китай коронавирус Европа

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