Перевод денег со счетов в кошелек с цифровыми рублями могут вначале ограничить

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на первом этапе может установить лимит по переводу гражданами средств с банковских счетов в электронный кошелек с цифровыми рублями, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Возможно, на первом этапе мы действительно лимиты рассмотрим и установим", - заявила Скоробогатова в ходе встречи кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что это нужно для того, чтобы банкам было удобнее и комфортнее привыкнуть к данному механизму и легче прогнозировать ситуацию с ликвидностью.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

ЦБ по этому докладу получил ответы от 191 респондента, из которых 73 участника опроса высказались в пользу той или иной модели, а 71% за модель D (двухуровневая модель). Необходимость введения цифрового рубля подчеркнули 83% респондентов. "Мы ожидали меньше, нас эта цифра тоже удивила", - отметила Скоробогатова. Преимущества использования цифрового рубля офлайн отметили 70% респондентов, доступность приема и использования - 61%, позитивное влияние на конкуренцию - 64%.