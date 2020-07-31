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Усманов передал еще $10 млн узбекским медикам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил Узбекистану 100 млрд сумов ($10 млн) на поощрение медиков, работающих с коронавирусными больными, сообщили узбекские СМИ.

Пандемия коронавируса

По их данным, эти деньги, а также дополнительно 100 млрд сумов из государственного бюджета будут выделены для поощрения сотрудников скорой помощи. Правительство решило, что врачам выплатят по 5 млн сумов, среднему медицинскому персоналу - 4 млн сумов, водителям - 3 млн сумов. Официальный курс на 31 июля - 10207,69 тыс. сумов/$1.

В начале апреля сообщалось, что Усманов направил $20 млн в фонд "Милосердие и здоровье" ("Мехр-шафкат ва саломатлик") при Минздраве Узбекистана на борьбу с короанвирусом. Примерно тогда же акционеры основанного Усмановым холдинга USM решили направить 2 миллиарда рублей на нужды Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве.

По последним данным, в Узбекистане с начала пандемии выявили 23 558 зараженных коронавирусом, умерли 137 заболевших.

Алишер Усманов Узбекистан коронавирус Минздрав

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