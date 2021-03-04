Поставки нефти на Хабаровский и Комсомольский НПЗ в феврале снизились

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2021 года поставки нефти на два дальневосточных нефтеперерабатывающих завода - Хабаровский (входит в ННК Эдуарда Худайнатова) и Комсомольский ("дочка" НК "Роснефть" ) - значительно снизились, следует из оперативной сводки ЦДУ ТЭК.

Загрузка сырьем Хабаровского завода сократилась на 9,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 361 тыс. тонн. С начала года они составили 753,83 тыс. тонн, или на 4,2% ниже января-февраля 2020 года и на 91,8% ниже плана.

Поставки нефти на Комсомольский НПЗ в феврале снизились сразу на четверть и составили 445,74 тыс. тонн. Снижение поставок за два месяца текущего года - 22,2% к аналогичному периоду прошло года, до 936,14 тыс. тонн нефти. При этом план перевыполнен в 1,36 раза.

В январе отгрузка сырья на Комсомольский завод также снизились - на 19,4% к тому же месяцу прошлого года, составив 490,39 тыс. тонн.

Поставки на Хабаровский НПЗ в январе, напротив, выросли на 1,6% и достигли 392,8 тыс. тонн.

На Комсомольском НПЗ "Интерфаксу" заявили, что снижение поставок нефти на завод не повлияет на объемы производства автомобильного топлива. "Установки вторичных процессов переработки предприятия работают на технологически допустимом уровне", - добавили на предприятии.

Как сообщалось, с конца января и в начале февраля регионы Дальнего Востока столкнулись с нехваткой бензина. Самой напряженной была ситуация в Хабаровском крае. Она возникла, в частности, из-за остановки работы ХНПЗ для модернизации.