Рынок акций РФ завершил пятницу на новом максимуме индекса МосБиржи

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми площадками после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, индекс РТС поднялся к уровню февраля 2020 года, при этом лидировали в росте расписки TCS Group и бумаги "Трубной металлургической компании".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3539,5 пункта (+0,9%) - новый максимум, индекс РТС - 1519,5 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,6%.

Доллар подрос до 73,38 рубля (+0,08 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу выросла до 1,63% годовых (+6,8%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,7-5%, доллар подешевел на 0,82 рубля.

Подорожали в пятницу расписки TCS Group (+10,8%), акции "Северстали" (+3,6%), АФК "Система" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "НЛМК" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+2%), "ММК" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%), расписки Ozon (+1,6%), бумаги "Татнефти" (+1,5%), "МТС" (+1,3%), UC Rusal (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +1,1% "префы"), банка ВТБ (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Инвесткомпания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость GDR TCS Group с $42,5 до $52 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость GDR TCS Group до $66 за штуку, говорится в обзоре инвестбанка.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), Московской биржи (-0,7%), "РусГидро" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%).

Упали акции "М.Видео" (-4%, до 726,6 рубля) на фоне известий, что SPO ритейлера прошло по нижней границе ценового диапазона 725-740 рублей за акцию. Объем сделки остался неизменным относительно заявленного первоначально - группа "Сафмар" Михаила Гуцериева продала 13,5% компании (24 279 174 акции), увеличив тем самым free float до 24%.

Sova Capital вновь добавила акции "М.Видео" в свой топ-лист бумаг на покупку после проведенного ритейлером SPO, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции "Трубной металлургической компании" (+30,1%, до 80,32 рубля), банка "Приморье" (+11,5%), "Варьеганнефтегаза" (+9,9% и +7,9% "префы"), ПАО "Кузбасская топливная компания" (+3,5%), ПАО "Центр международной торговли" (+2,9%).

Совет директоров "Трубной металлургической компании" (ТМК) рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию на общую сумму почти 10 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 26 апреля. Ранее в ноябре акционеры ТМК одобрили дивиденды за 6 месяцев 2020 года в размере 3 рубля на акцию (общий объем выплат - 3 млрд 99,4 млн рублей).

Подешевели акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (-4,1%), АДР Qiwi (-3,6%), ПАО "Белуга групп" (-2,5%).

"Белуга групп" сохраняет минимальную планку для определения размера дивидендов на уровне 25% чистой прибыли, но готова платить больше в успешные годы, заявил накануне основной акционер, председатель правления компании Александр Мечетин.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,83 млрд рублей (из них 13,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,81 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 5,99 млрд рублей - на акции "Газпрома").

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, поднявшись к 3540 пунктам, хотя внешний фон начал портиться, поскольку доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила выше 1,6% на заявлениях демократов в Штатах о новых программах и игнорировании бюджетного дефицита и размера национального долга.

В Европе доходности также выросли, по 10-летним британским бондам, например, она поднялась до 0,79%. Программа вакцинации в Евросоюзе оказалась под угрозой срыва: мало того, что AstraZeneca вновь может снизить объемы поставки своей вакцины, так еще и сама вакцина стала вызывать множество вопросов. Несколько европейских государств приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за побочных эффектов, по вакцине Pfizer также появляются негативные новости, а российскую вакцину пока не торопятся одобрять из-за политических соображений. В итоге срыв вакцинации в Евросоюзе означает более длительный и мучительный выход из коронавирусного кризиса, что не вызывает оптимизма у инвесторов.

Акции ТМК подскочили на новостях о дивидендах. Расписки TCS Group вернулись к росту после сильного отчета за 2020 год и озвученных планов компании нарастить кредитный портфель на 30% в текущем году.

Накануне, 11 марта, ЕЦБ обещал ускорить покупку облигаций для предотвращения роста их доходностей, но оптимизма хватило лишь на день. Нефть остается высокой, хотя эксперты JPMorgan предупреждают, что стабильно высокие цены могут спровоцировать более быстрое восстановление добычи в США. В германском Commerzbank вовсе ожидают снижение цены барреля Brent до $60 в течение текущего года. На текущий момент рост котировок нефти продолжается восьмую неделю подряд, и по техническим канонам это резко повышает вероятность коррекции. Майские поставки Brent на $2,2 дороже августовских и на $4 дороже ноябрьских.

Подобная структура лишает смысла спекулятивную покупку нефти и ее складирование для последующей перепродажи. Соответственно, фьючерсы указывают на наличие реального дефицита поставок. Ситуация эта сложилась за счет усилий ОПЕК+ и таких явлений, как арктический шторм в США. Многие банки ожидают более сильный летний сезон потребления, хотя проблемы Евросоюза с вакцинацией могут вновь испортить пиковый период поездок. В любом случае, естественные и искусственные меры ограничения предложения позволяют нефти удерживаться на достигнутых уровнях и ограничивают потенциал какой-либо коррекции. Более того, текущий дефицит даже помогает нефти сопротивляться укреплению доллара и нервозности инвесторов по поводу роста доходностей облигаций, считает аналитик.

Представители администрации Джо Байдена, по сути, говорят о том, что нужно пользоваться моментом низких ставок и не обращать внимание на бюджетный дефицит и объем национального долга. Естественно, что частный капитал не готов финансировать запросы демократов по такой низкой доходности. Поэтому перспективы роста доходности 10-летних UST до 1,8-2,0% становятся все более вероятными.

Подобный сценарий может вынудить ФРС расширить программу количественного смягчения. Дальнейшее ухудшение ситуации может спровоцировать статистика по ценам производителей. Если потребительская инфляция все еще слабо реагирует на рост котировок сырьевых товаров, то повышение расходов производителей может сказаться на оптовых предложениях. Российский рынок пока игнорирует рост доходностей в США благодаря дорогой нефти, заключил Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", после оперативного подписания Байденом законопроекта о мерах экономической поддержки выплаты могут начаться уже со следующей недели. Также президент обозначил целевую дату 4 июля, до которой жизнь американцев должна "приблизиться к нормальной". В то же время он отметил, что при изменении ситуации США будут готовы вернуть все необходимые карантинные ограничения. Принятие мер поддержки и заявления Байдена ускорили рост доходностей гособлигаций в Соединенных Штатах.

На следующей неделе в центре внимания будет заседание ФРС, изменения монетарной политики не ожидается, но рынок ждет комментариев регулятора относительно текущего роста доходностей и возможных мер со стороны ФРС по ограничению их роста. Также на следующей неделе состоится заседание Банка Японии, который, предположительно, в сопроводительном заявлении даст оценку эффекту от возможного дополнительного снижения своей отрицательной депозитной ставки. Формирование ожиданий возможного снижения ставки одним из трех крупнейших центральных банков мира будет позитивным фактором для рисковых активов.

Антироссийская санкционная повестка пока не приносит дополнительного негатива. По последним сообщениям, ЕС будет рассматривать только персональные санкции. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки до нейтрального уровня уже в этом году в случае необходимости, но при этом денежно-кредитные условия еще будут оставаться мягкими. Эти комментарии выглядят довольно жестко, особенно в преддверии заседания ЦБ РФ в следующую пятницу. Однако вряд ли стоит ожидать повышения ставки ЦБ РФ на мартовском заседании, скорее регулятор начнет цикл нормализации ДКП во втором полугодии, а текущие рыночные ожидания трех повышений ставки, заложенные в котировки процентных деривативов, выглядят чрезмерными, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, по фьючерсам на Brent каких-то существенных уровней поддержки не наблюдается вплоть до $62-63 за баррель, однако пока сценарий коррекции откладывается. Локальное ускорение распродаж можно допустить в случае падения Brent ниже минимумов среды ($66,5 за баррель), но в пятницу такое движение маловероятно. Что касается потенциала роста, то при повторном закреплении выше $70 может открыться дорога в сторону следующего технического ориентира в районе $73,2 за баррель, считает эксперт.

Стоимость барреля нефти в рублях составляет порядка 5100 рублей, что более чем на 50% выше среднего значения за последние 12 месяцев. В таких условиях большинство акций сектора предполагают наличие "апсайда" к справедливым фундаментальным уровням - это касается таких бумаг, как "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", считает Карпунин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ по-прежнему не выглядит перекупленным, поэтому после некоторой коррекции вероятно продолжение роста в район 3600 и 1550 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно.

На мировых фондовых биржах в пятницу преобладала склонность к фиксации прибыли, что неудивительно после всплесков оптимизма в предыдущие сессии. В целом среднесрочно рынки продолжают смотреть вверх, но европейскому региону, похоже, придется сложнее всего в связи с усугублением вирусной ситуации и сложностями с вакцинированием. На следующей неделе зарубежные инвесторы продолжат следить за макроэкономическими данными и динамикой доходностей госдолга, а в РФ - будут оценивать финансовые результаты таких компаний, как "Магнит", "Русагро", "Совкомфлот", "Русал", X5 Retail и "Энел Россия". По Сбербанку в четверг должен проясниться вопрос с размером дивидендов за 2020 год. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 3480-3560 пунктов.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,6-2,5% во главе с акциями технологических компаний, при этом индексы Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+1%) достигли рекордных максимумов на фоне известий, что президент США Джо Байден утвердил новый пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%), также нет единого вектора в Европе (индекс DAX просел на 0,5%, FTSE подрос на 0,4%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в марте подскочил до 83 пунктов при прогнозах роста до 78,5 пункта с февральских 76,8 пункта.

Цены на нефть

Нефть остается высокой после подписания президентом США нового пакета мер поддержки экономики; цена нефти Brent к 18:50 по Москве находилась вблизи уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $69,27 за баррель (-0,5% и +2,5% в четверг), апрельская цена WTI - $65,7 за баррель (-0,5% и +2,5% в четверг).

Фьючерсы на Brent в четверг достигли максимальной отметки на закрытие торгов с мая 2019 года, пишет Dow Jones.

Как сообщалось, ОПЕК ожидает увеличения спроса на нефть в 2021 году до 96,27 млн б/с, а не до 96,05 млн б/с, как прогнозировалось месяц назад, то есть рост составит 5,89 млн б/с, на 100 тыс. б/с больше, чем полагали аналитики в феврале.