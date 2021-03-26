Число число жертв COVID-19 в мире превысило 2,75 млн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 125 431 910, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 755 210, выздоровели около 100 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 079 282 инфицированных COVID-19, зафиксировано 546 807 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 320 169 заболевших, из них умерли 303 462 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 846 652, число скончавшихся - 160 949, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 355. В США на 1 млн жителей скончались 1 684 человек, Бразилии - 1 422, Индии - 116.