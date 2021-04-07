Уроки макроэкономического сопромата. Обобщение

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Руководители финансово-экономического блока правительства и ЦБ, собравшись на площадке публичного мероприятия второй раз за три месяца, дружно подтвердили приверженность основам рыночной экономики. В центральной сессии Биржевого форума с участием Эльвиры Набиуллиной, Антона Силуанова и Максима Решетникова не раз звучали слова о том, что сопротивляться растущему инфляционному давлению административными мерами - опасно. Особый интерес эти высказывания, вероятно, представляют для майнинга, находящегося сейчас в зоне риска с точки зрения административного регулирования цен.

Оборотная сторона приверженности рынку - нормализация денежно-кредитной и бюджетной политики, которая для реального сектора экономики, наоборот, не самая радостная новость. И тут мнения участников дискуссии предсказуемо разошлись: сопротивление материала они оценивают по-разному. То, что для Минэкономразвития является избыточной жесткостью, опасной для темпов экономического роста, Минфин жесткостью не считает вовсе.

Карты на стол

Набиуллина в этот раз не стала пугать и без того напуганный жесткой риторикой ЦБ рынок и сосредоточилась не на планах регулятора в области ДКП, а на факторах, влияющих на эту политику и искажающих ее действие.

"Повышение инфляционного давления в мире налицо. Это отражается и в ценах на продовольственные товары, которые транслируются к нам, и на commodities (товарах - ИФ) в целом. Но что очень важно: многие страны заявляют, что такое повышение инфляционного давления временное. Мы к этому относимся более осторожно. Потому что согласны: и мягкая денежно-кредитная политика, и мягкая бюджетная политика, которые еще продолжаются, они будут источником такого повышения инфляционного давления", - сказала председатель ЦБ.

Силуанов тему опасной мягкости развил, напомнив о своем выступлении на январском Гайдаровском форуме: из послаблений в бюджетной политике и ДКП надо выходить, пока не поздно.

"Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет. Потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь это, тем потом будет сложнее выход", - заявил он. "Мы в России очень ответственно подходим к последствиям прошлого года. Постепенные наши планы по нормализации денежной и бюджетной политики, уверен, абсолютно верные и дадут свой результат", - сказал министр.

У ответственного за экономический рост Максима Решетникова взгляд на жесткость политики более придирчивый. Его вполне мягкие замечания на этот счет спровоцировали - единственный раз за всю сессию - некое подобие спора, отразив тем самым непубличные (и, видимо, намного более жесткие) дискуссии по этой теме.

"То, что мы со своей стороны видим: наша ДКП ориентируется на нашу декларируемую бюджетную политику, а наша фактическая бюджетная политика, она все-таки чуть жестче нашей декларируемой политики. То есть по факту у нас и расходы бюджета ниже того, что обычно есть по росписям, и те дополнительные доходы бюджета, которые мы получаем сверх плана - а плановые значения все-таки традиционно консервативно прогнозируются - они у нас тоже не всегда идут на расходы, а иногда часть идет на сокращение заимствований. У нас здесь есть зазор", - сказал министр.

"И в условиях, когда колебания сейчас объективно выросли, потому что очень сложно собираемость было по прошлому году оценить, да и по этому (году - ИФ) у нас тоже дискуссии еще идут, нам здесь очень важно, чтобы мы синхронизировали, чтобы мы не получили чуть более жесткую и ДКП, и чуть более жесткую бюджетную политику. Потому что в этой ситуации заложником станет традиционно экономический рост", - добавил он.

"Поэтому здесь мы уделяем большое внимание коммуникации с коллегами, постоянно эти вопросы обсуждаем, синхронизируем. Ну в каком смысле синхронизируем - открываем карты просто друг перед другом с четким пониманием, что все-таки дальше будет происходить", - отметил Решетников.

"Не могу не отреагировать про чрезвычайную жесткость бюджетной политики", - взял слово Силуанов. С ремаркой модератора Олега Вьюгина: "По-моему, все (с бюджетной политикой - ИФ) нормально!" - глава Минфина согласился, не задумываясь.

"Что касается избыточной жесткости, в чем она, по мнению Максима Геннадьевича, проявилась? В том, что не все наши получатели смогли потратить деньги в прошлом году. Но здесь вопрос уже к соответствующим исполнителям. И второе - то, что (используя - ИФ) дополнительные доходы прошлого года, мы меньше заимствуем в текущем году. И это хорошо! Почему? Потому что мы же агрессивно достаточно в прошлом году выходили и в этом году продолжаем выходить на внутренний рынок. Чувствуете, как растет стоимость наших заимствований? А стоимость наших заимствований - индикатор стоимости кредитов", - сказал Силуанов.

"У нас рынок не такой большой, а федеральный бюджет - это серьезный участник этого рынка, и чем агрессивнее мы будем заимствовать, тем выше будут ставки, чем выше будут ставки - тем чувствительнее будет для экономики", - аргументировал свои представления о жесткости политики министр финансов.

По его словам, дефицит бюджета - "индикатор, который важен для роста экономики". Консервативный, по мнению оппонентов, подход Минфина к бюджету - "это не задача что-то сэкономить", сказал Силуанов. "У нас задачи сэкономить нет, наоборот, задача - быстрее деньги в экономику запускать. А если появились сверхдоходы, то их использовать рационально, чтобы не навредить рынку и не создать дополнительные условия для увеличения стоимости денег на рынке", - резюмировал он.

Демпфируй, но в меру

Глава ЦБ воспользовалась площадкой Биржевого форума, чтобы еще раз подтвердить позицию: административное регулирование цен чревато искажениями сигнала денежно-кредитной политики, и от него нужно как можно скорее отказываться. Схожие заявления делались неоднократно, но, судя по появляющимся периодически идеям побороть инфляцию в том или ином сегменте за счет установления потолка цен, свою актуальность они сохраняют.

"На мой взгляд, от административного ограничения цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства", - сказала Набиуллина.

"Демпферы показали себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, и поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам смягчать, но здесь надо быть тоже очень аккуратными, чтобы не увлекаться этими механизмами. Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть понятный и прозрачный для производителей", - заявила Набиуллина. По ее мнению, демпфер должен быть нейтральным для бюджета и не должен подменять рыночное ценообразование, иначе можно получить негативный эффект.

Силуанов встал на защиту демпферов, заявив, что они вовсе не подменяют собой рыночное ценообразование. "Демпфер, таможенно-тарифная политика - это исключительно экономические меры воздействия", - сказал он.

"Увлекаться" демпферными механизмами нельзя, считает глава Минэкономразвития.

"Хорошо, мы можем с рынком пшеницы (демпфер реализовать - ИФ), и то нам приходится выстраивать целую инфраструктуру для того, чтобы демпфер пшеницы выстроить, начиная с того, что у нас нет своих биржевых индексов, и мы с биржей только это выстраиваем - только 2 июня перейдем к этой плавающей пошлине. То же самое по подсолнечному маслу - сейчас ввели запретительные меры по семечке (с июля повышается пошлина - ИФ), потом с осени будем вводить плавающую ставку, тоже предстоит нам отработать все эти механизмы", - описал министр сложности с введением демпферных механизмов.

"В том же металле, несмотря на серьезное давление со стороны отраслевых министерств, мы считаем введение каких-то демпферов не только не целесообразным, но по большому счету и невозможным. Давайте с вами не забывать, что мы работаем в условиях открытых границ", - сказал он.

Решетников предупредил, что регулирование экспорта металлопродукции может практически сразу привести к дефициту на внутреннем рынке. По мнению министра, власти могут "серьезно нарушить стимулы у производителей" создавать тот или иной вид продукции.

"Мы просто очень быстро столкнемся с дефицитами, прямо на "втором шаге", - считает он. По его мнению, целесообразнее не ограничивать экспорт метпродукции, а поддерживать ее потребителей.

"Мы понимаем, к чему приводит увлечение административным регулированием цен", - попробовал успокоить министр те отрасли, которые опасаются реализации прямо противоположного подхода на практике.