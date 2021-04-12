Wildberries начал продажи в США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что запустил продажи в США, доставкой займутся логистические партнеры компании.

Ассортимент Wildberries в США насчитывает около 5,5 млн наименований товаров от 40 500 брендов. Это одежда, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электроникв, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома.

"Мы открыты к расширению сотрудничества с американскими предпринимателями, в том числе с малым и средним бизнесом, чья продукция уже представлена на территории многих стран присутствия Wildberries", - сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко.

Все товары покупатели из США могут получить с помощью курьерской доставки, оформить заказ можно в отдельном интернет-магазине us.wildberries.ru, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android.

США стали 14-й страной присутствия компании. В 2021 году Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии и Испании.

Продажи Wildberries за пределами России по итогам 2020 года увеличились на 95% до 23,7 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались одежда, косметика, книги и обувь.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Его оборот в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.