Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

В Virgin Atlantic ждут долгосрочных последствий пандемии для деловых перелетов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британская Virgin Atlantic Airways ожидает, что количество деловых поездок в ближайшие два года будет на 20% ниже доковидного уровня, сказал Financial Times гендиректор авиакомпании Шай Вайс.

"Но считаю ли я, что возвращение к деловым поездкам произойдет? Конечно", - сказал он.

По его мнению, люди устали от таких платформ, как Zoom и Microsoft Teams, однако отрасль неминуемо пострадает из-за изменения способов работы.

Авиакомпании отмечают высокий спрос на туристические поездки при открытии границ, однако одним из основных вопросов для отрасли является то, сколько перевозчики потеряли корпоративных клиентов из-за перехода на удаленную работу и технологии видеосвязи.

На фоне сохраняющихся во многих странах локдаунов сложно спрогнозировать будущее деловых поездок, на которые приходится 75% выручки на некоторых рейсах, отмечает PwC.

В Европе 40% бизнес-путешественников собираются реже совершать поездки после снятия ограничений, показал опрос YouGov.

Virgin Atlantic зарекомендовала себя в премиум-сегменте, который, как ожидает Вайс, будет расти благодаря сбережениям потребителей за последний год.

"Возможно, нам придется снизить цены, если мы захотим привлечь больше людей к премиум-путешествиям. И мы сделаем это. Спрос есть", - сказал он.

Правительство Великобритании в прошлом году отказалось предоставлять помощь Virgin Atlantic. Авиакомпания сократила издержки и привлекла частное финансирование, включая кредит на 100 млн фунтов от основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона.

Virgin Atlantic за последний год также получила $500 млн выручки от перевозок грузов. Около 60% самолетов авиакомпании продолжают совершать полеты благодаря росту грузовых перевозок.

"Грузы - это хорошо, однако лишь грузов недостаточно. Нам необходимо продолжать пассажирские операции, нам необходимо возобновление полетов летом", - сказал глава авиакомпании.

Вайс также выразил недовольство осторожным планом британского правительства по возобновлению поездок, которые разрешены только по особым обстоятельствам по меньшей мере до середины мая.

Хроника 27 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Virgin Atlantic Великобритания Шай Вайс Ричард Брэнсон PwC YouGov коронавирус

Новости по теме

Новости

"Траст" потребовал от киносети Мамута досрочно погасить 12 млрд рублей долга

Экономический кризис

Туроператоры попросят еще денег для программы туров с кэшбэком

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Экспортеры остановили закупки зерна на вывоз из РФ до снижения пошлины

Нефть подорожала на позитивных статданных из Китая

Нефть подорожала на позитивных статданных из Китая

Ozon договорился с Совкомбанком о покупке "Оней Банка"

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

ЦБ хочет изменить схему возврата переведенных без согласия клиентов средств

Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Дольщик я или право имею?

Дольщик я или право имею?
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');