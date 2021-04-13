В Virgin Atlantic ждут долгосрочных последствий пандемии для деловых перелетов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британская Virgin Atlantic Airways ожидает, что количество деловых поездок в ближайшие два года будет на 20% ниже доковидного уровня, сказал Financial Times гендиректор авиакомпании Шай Вайс.

"Но считаю ли я, что возвращение к деловым поездкам произойдет? Конечно", - сказал он.

По его мнению, люди устали от таких платформ, как Zoom и Microsoft Teams, однако отрасль неминуемо пострадает из-за изменения способов работы.

Авиакомпании отмечают высокий спрос на туристические поездки при открытии границ, однако одним из основных вопросов для отрасли является то, сколько перевозчики потеряли корпоративных клиентов из-за перехода на удаленную работу и технологии видеосвязи.

На фоне сохраняющихся во многих странах локдаунов сложно спрогнозировать будущее деловых поездок, на которые приходится 75% выручки на некоторых рейсах, отмечает PwC.

В Европе 40% бизнес-путешественников собираются реже совершать поездки после снятия ограничений, показал опрос YouGov.

Virgin Atlantic зарекомендовала себя в премиум-сегменте, который, как ожидает Вайс, будет расти благодаря сбережениям потребителей за последний год.

"Возможно, нам придется снизить цены, если мы захотим привлечь больше людей к премиум-путешествиям. И мы сделаем это. Спрос есть", - сказал он.

Правительство Великобритании в прошлом году отказалось предоставлять помощь Virgin Atlantic. Авиакомпания сократила издержки и привлекла частное финансирование, включая кредит на 100 млн фунтов от основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона.

Virgin Atlantic за последний год также получила $500 млн выручки от перевозок грузов. Около 60% самолетов авиакомпании продолжают совершать полеты благодаря росту грузовых перевозок.

"Грузы - это хорошо, однако лишь грузов недостаточно. Нам необходимо продолжать пассажирские операции, нам необходимо возобновление полетов летом", - сказал глава авиакомпании.

Вайс также выразил недовольство осторожным планом британского правительства по возобновлению поездок, которые разрешены только по особым обстоятельствам по меньшей мере до середины мая.