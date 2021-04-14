Минсельхоз спрогнозировал стабильную ситуацию на рынке риса в РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз прогнозирует стабильную ситуацию на рынке риса в России, не допускает резких колебаний цен.

"Минсельхоз России ожидает, что посевная площадь риса в текущем году будет не ниже прошлогодней, что позволит сохранить достаточные объемы производства культуры. Более того, при благоприятных погодных условиях урожай риса может превысить показатель прошлого года, - говорится в сообщении ведомства. - В целом это позволит сохранить стабильную ситуацию и не допустить резких колебаний цен на конечную продукцию".

По данным Минсельхоза, за последний месяц оптовая стоимость риса снизилась на 1,3%, до 23,6 рубля за 1 кг. Поступление урожая нового сезона в дальнейшем поддержит эту тенденцию, прогнозируют в ведомстве.

Минсельхоз напоминает, что в прошлом году в России, несмотря на засуху на юге, получен рекордный урожай риса - 1,141 млн тонн, что на 3,9% выше показателя 2019 года (1,099 млн тонн). Посевная площадь увеличилась на 1,6%, до 197 тыс. га. В среднем за последние пять лет сбор риса в РФ превышает 1 млн тонн.

Основными производителями риса являются Краснодарский край, Ростовская и Астраханская области, Дагестан и Адыгея. В 2021 году в основных рисоводческих регионах не наблюдается проблем с накоплением вод или других негативных для отрасли факторов, констатирует Минсельхоз.

Как сообщалось, эксперты Южного рисового союза (ЮРС, Краснодар) заявили, что оптовые цены на рис могут повыситься из-за сокращения посевных площадей на фоне существенного роста тарифов на подачу воды и других затрат.

По данным союза, за последние 8 лет тарифы на воду выросли на 330%. Расходы рисоводческих предприятий на водопользование в 2020 году превысили 720 млн рублей. Существующая государственная поддержка рисоводов не покрывает расходы на водопользование.

Летом 2020 года уровень воды в Кубанском водохранилище – главном источнике воды на рисовых полях – из-за сильной засухи опустился до критической отметки. Чтобы не допустить гибели рисовых чеков, в русло реки Кубань были переброшены стоки Большого Ставропольского канала. Кроме того, для рационального использования водных ресурсов на рисовой оросительной системе было организовано повторное использование воды. Благодаря этому удалось избежать значительных потерь урожая.