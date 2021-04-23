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ЦБ РФ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Профессионального инвестиционного банка (Проинвестбанк), говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, Проинвестбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также банк завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

ЦБ отмечает, что Проинвестбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", - говорится в сообщении.

Центробанк подчеркивает, что неоднократно направлял Проинвестбанку предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, однако исполнение требований приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В Проинвестбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Проинвестбанк, зарегистрированный в Перми, является участником системы страхования вкладов.

Профессиональный инвестиционный банк по итогам 2020 года занимает 292-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ Проинвестбанк

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