Brent подешевела до $66,09 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в среду на новом росте заболеваемости COVID-19 в странах Азии, что ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса на энергоносители.

К 8:20 по москвскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,72%), до $66,09 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,48 (0,7%) - до $66,57 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,52 (0,83%), до $62,15 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,76 (1,2%) - до $62,67 за баррель.

Власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. В отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

"Восстановление глобального спроса на нефть не будет равномерным, и время от времени мы будем наблюдать такие вот сдерживающие факторы, - сказал Bloomberg аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. - Однако в целом спрос на нефть в крупных регионах продолжает увеличиваться".

По данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов в Штатах будет первым за четыре недели.

Минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.