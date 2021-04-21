Эксперты сочли, что послание Путина не повлияет на решение по ставке ЦБ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не окажет влияния на исход заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 23 апреля, полагают эксперты.

Как говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, интригу относительно масштабов повышения ставки регулятором (на 25 или 50 базисных пунктов) послание существенно не изменило.

"ЦБ, видимо, предпочтет дождаться деталей по бюджетной политике до корректировки своей позиции и изменения акцентов. Поэтому важны будут цифры по недельной инфляции и дальнейшее изменение геополитического фона", - пишет эксперт.

"Учитывая скромный объем бюджетной поддержки и отсутствие громких политических заявлений, выступление оказало в основном нейтральный эффект на рынок и вряд ли добавит новых данных Банку России с точки зрения перспектив роста экономики и инфляционных рисков", - пишет в своем обзоре главный экономист ING Bank по РФ Дмитрий Долгин.

В рамках своего базового сценария он ждет повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%. "Но повышение на 50 базисных пунктов также не исключено с вероятностью 25-30%", - добавляет эксперт.

"По нашему мнению, послание президента не окажет влияния на решение ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Объявленные инициативы поддержки населения, образования и регионов не являются значимым пересмотром бюджетной политики. Бюджетное правило затронуто не было, как не был изменен и подход к использованию средств ФНБ. Эффект дополнительных трат на инфляцию также будет незначительным", - говорится в отчете главного экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина.

"Мы считаем, что при принятии решения по ставке ЦБ будет учитывать масштаб восстановления экономики, а также эффекты переноса ослабления рубля на потребительские цены. Бюджетные риски для инфляции отошли на второй план. Мы сохраняем наш прогноз повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в эту пятницу, до 5%",- говорится в отчете Коныгина.