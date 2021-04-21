Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Эксперты сочли, что послание Путина не повлияет на решение по ставке ЦБ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не окажет влияния на исход заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу, 23 апреля, полагают эксперты.

Как говорится в комментарии директора по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, интригу относительно масштабов повышения ставки регулятором (на 25 или 50 базисных пунктов) послание существенно не изменило.

"ЦБ, видимо, предпочтет дождаться деталей по бюджетной политике до корректировки своей позиции и изменения акцентов. Поэтому важны будут цифры по недельной инфляции и дальнейшее изменение геополитического фона", - пишет эксперт.

"Учитывая скромный объем бюджетной поддержки и отсутствие громких политических заявлений, выступление оказало в основном нейтральный эффект на рынок и вряд ли добавит новых данных Банку России с точки зрения перспектив роста экономики и инфляционных рисков", - пишет в своем обзоре главный экономист ING Bank по РФ Дмитрий Долгин.

В рамках своего базового сценария он ждет повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%. "Но повышение на 50 базисных пунктов также не исключено с вероятностью 25-30%", - добавляет эксперт.

"По нашему мнению, послание президента не окажет влияния на решение ЦБ по ключевой ставке в эту пятницу. Объявленные инициативы поддержки населения, образования и регионов не являются значимым пересмотром бюджетной политики. Бюджетное правило затронуто не было, как не был изменен и подход к использованию средств ФНБ. Эффект дополнительных трат на инфляцию также будет незначительным", - говорится в отчете главного экономиста Газпромбанка по РФ Сергея Коныгина.

"Мы считаем, что при принятии решения по ставке ЦБ будет учитывать масштаб восстановления экономики, а также эффекты переноса ослабления рубля на потребительские цены. Бюджетные риски для инфляции отошли на второй план. Мы сохраняем наш прогноз повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в эту пятницу, до 5%",- говорится в отчете Коныгина.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Силуанов оценил расходную часть послания Путина в 400 млрд рублей

Рубль вырос к доллару и евро во время оглашения послания Путина Федеральному собранию

Послание президента

Власти РФ будут поощрять компании, направляющие прибыль на развитие

Суперлигу покинули все шесть английских клубов

Суперлигу покинули все шесть английских клубов

Рубль в среду утром незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');