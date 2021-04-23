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СД "Роснефти" рекомендовал дивиденды за 2020 г. в 6,94 руб./акцию

Всего на выплату дивидендов могут направить 73,55 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщает компания.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 73,55 млрд руб.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" будет созвано 1 июня в форме заочного голосования. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 7 мая 2021 года.

Право на получение дивидендов предоставят акционерам, зарегистрированным в реестре на 15 июня.

В повестку годового собрания включены стандартные вопросы. В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год по российским стандартам и МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг".

Как сообщалось, прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 году составила 148 млрд руб. Дивидендная политика предусматривает направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Уставный капитал компании разделен на 10 598 177 817 акций.

Суммарные дивиденды компании за 2019 год (с учетом промежуточных) составили 33 руб. 41 коп. на акцию, общая сумма выплат - 354 млрд руб.

Акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,53%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

Роснефть

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