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Telegram доразместит 5-летние конвертируемые облигации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Telegram Group Inc., развивающая мессенджер Telegram, доразместит пятилетние конвертируемые облигации. Об этом "Интерфаксу" сообщили несколько источников, получивших предложение об участии в сделке.

В марте текущего года Telegram разместил 5-летние конвертируемые облигации с погашением в марте 2026 года на $1 млрд под 7% годовых. Среди покупателей был Российский фонд прямых инвестиций. Доразмещаемый выпуск имеет те же параметры, что и основной, в том числе о выплатах на полугодовой основе.

Сделка проходит в формате private placement. Расчеты по ней пройдут 6 мая.

Владельцы облигаций получат право конвертировать их в акции Telegram в случае IPO компании с дисконтом от 10% до 20%, сообщается в материалах к размещению, которые получили потенциальные инвесторы.

Объем размещения дополнительного выпуска в материалах не указан, лишь отмечается, что он запланирован на индикативном уровне. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники пишет, что он может составить $750 млн.

Telegram - один из самых популярных и динамично растущих мессенджеров в мире. Однако до сих пор компания не реализовала ни одну из моделей монетизации (о таких планах в 2021 году, ранее говорил ее основатель Павел Дуров). В 2018 году компания начала ICO, однако размещение токенов, в котором на тот момент уже успели поучаствовать многие крупные предприниматели и инвесторы, запретили американские власти.

По итогам внесудебного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Telegram в прошлом году был вынужден вернуть инвесторам блокчейн-платформы TON более чем $1,2 млрд.

Telegram США

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