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Фонд национального благосостояния вырос в апреле на 23 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 13 трлн 825,43 млрд рублей, или 12% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $185,87 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 апреля объем фонда составлял 13 трлн 802,12 млрд рублей, или 11,9% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $182,32 млрд. Таким образом, за апрель его объем увеличился на 23,3 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в ЦБ РФ) за месяц сократились на 19 млрд рублей - до 8,660 трлн рублей, или $116,44 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП) с 8,679 трлн рублей, или $114,66 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая размещено $39,844 млрд, 34,691 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен, 110,565 млрд китайских юаней и 262,9 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,18 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 279,346 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 352 млрд рублей (рыночная стоимость на 30 апреля), в акции "Аэрофлота" - 53,65 млрд рублей.

В апреле 32,6 млн евро из ФНБ было реализовано за 3,004 млрд рублей для софинансирования формирования пенсионных накоплений граждан, уплативших дополнительные страховые взносы.

ВЭБ.РФ в апреле досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования контрактов жизненного цикла (КЖЦ-1) на сумму 109,8 млн рублей и КЖЦ-2 - 153,1 млн рублей. Возращенные в марте ВЭБ.РФ средства на 308,9 млн рублей были конвертированы в 26,6 млн китайских юаней.

ФНБ ЦБ РФ Минфин РФ

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