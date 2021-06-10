Фонд национального благосостояния в мае вырос до 13,93 трлн руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня составил 13 трлн 938,079 млрд рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $189,41 млрд.

На 1 мая объем фонда составлял 13 трлн 825,43 млрд рублей, или 12% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $185,87 млрд. Таким образом, за май его объем увеличился на 112,65 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) сократился в мае на 44 млрд рублей, до 8 трлн 615,892 млрд рублей, или $117,084 млрд (7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год) с 8,660 трлн рублей, или $116,44 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП).

В мае для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной $4 млрд и 858,2 млн фунтов стерлингов были конвертированы в 33,316 млрд китайских юаней, еще $1 млрд и 214,6 млн фунтов стерлингов - в 1,067 млрд евро.

Решение о дедолларизации ФНБ

Объем долларовых активов в фонде сократился с $39,844 млрд до $34,834 млрд. Это свидетельствует о начале вывода средств фонда из долларовых активов, о котором 3 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов - он сообщил о кардинальном изменении структуры вложения средств ФНБ с полным отказом от долларовых активов. В соответствии с изменениями в постановление "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" доллар был исключен из структуры с 20 мая. Привести структуру к новым пропорциям планируется в течение месяца.

Изначально в структуре по 45% было у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла ее, отдав 20% азиатским валютам - 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро (осталось по 35%). Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в ЦБ в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства фонда на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

После объявления о выходе из долларовых активов структура вложения средств фонда выглядит следующим образом: евро - 40%, юань - 30%, фунты - 5%, иена - 5%, золото - 20%.

Помимо доллара на отдельных счетах по учету средств в Банке России на 1 июня размещено 35,742 млрд евро, 7,479 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд иен, 143,881 млрд китайских юаней и 263,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 532,92 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 281,016 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 3 трлн 509 млрд рублей (рыночная стоимость на 31 мая), в акции "Аэрофлота" - 58,383 млрд рублей.

ВЭБ.РФ в мае досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2020 годах для финансирования КЖЦ-1, на сумму 115,8 млн рублей и КЖЦ-2 - 148 млн рублей.

Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года составила минус $16,8 млн, что эквивалентно минус 1,238 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ с 1 января по 31 мая составила минус 29,679 млрд рублей, в том числе, по остаткам на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 27,625 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства Украины - минус 866 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 1,188 млрд рублей.

В федеральный бюджет в мае поступили доходы от размещения средств фонда в акции Сбербанка - 211,188 млрд рублей, что эквивалентно $2,88 млрд, в ценные бумаги эмитентов для инфраструктурных проектов - 2,121 млрд рублей, что эквивалентно $28,9 млн, на депозитах в ВЭБ.РФ - 170,5 млн рублей, что эквивалентно $2,3 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 219,785 млрд рублей, что эквивалентно $2,99 млрд.