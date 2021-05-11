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Brent подешевела до $67,69 за баррель

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline в США.

Colonial, которая прекратила прокачку нефти 7 мая из-за хакерской атаки, сообщила 10 мая, что рассчитывает восстановить основную часть операций до конца текущей недели.

К 8:20 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,92%), до $67,69 за баррель. За понедельник эти контракты подорожали на $0,04 (менее 0,1%) - до $68,32 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,6 (0,92%), до $64,32 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,02 (0,03%) - до $64,92 за баррель.

В понедельник цена Brent поднималась до $69,2 за баррель, WTI - до $65,75 за баррель из-за перебоев в работе трубопроводов Colonial.

Система трубопроводов Colonial является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Пропускная способность трубопроводов, идущих из Хьюстона до Северной Каролины, составляет порядка 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), до Нью-Йорка - 900 тысяч б/с.

Последствия приостановки работы трубопроводов для регионов США будут различаться, где-то произойдет накапливание запасов нефтепродуктов, где-то будет ощущаться их нехватка, отмечают эксперты. Экстренные поставки бензина и дизельного топлива из Техаса уже начали осуществляться в автоцистернах.

По крайней мере, одно нефтеперерабатывающее предприятие сообщило о снижении объемов производства из-за проблем в работе трубопроводов, сообщает Bloomberg.

Colonial Brent WTI США Хьюстон Нью-Йорк Севернаяа Каролина

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