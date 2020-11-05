В Думу внесли закон, обязывающий указывать причину отказа в ипотечных каникулах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Наталья Костенко ("Единая Россия") внесла в Госдуму законопроект, который обязует банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул.

Документ (N1049782-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно принятому в 2019 году закону об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Для получения каникул договоры должны отвечать трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В законе определены пять критериев трудной жизненной ситуации. Основной из них – снижение дохода более чем на 30%.

Внесенные поправки обязуют банки в уведомлении об отказе в предоставлении ипотечного кредита указать причины отказа. Как говорится в пояснительной записке, от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении ипотечных каникул. Взамен банки предлагают гражданам собственные программы реструктуризации, которые не всегда являются экономически выгодными и приводят к росту закредитованности населения.

В начале июля законопроект выносился на рассмотрение думской фракции "Единая Россия". Депутат Костенко поясняла, что ЦБ в информационном письме 28 мая 2020 года рекомендовал кредитным (некредитным) организациям направлять заемщикам информацию о причинах отказа в предоставлении кредитных каникул, однако, поскольку это письмо носит не обязательный для исполнения характер, банки продолжают отказывать в предоставлении заемщикам кредитных и ипотечных каникул без обоснования причин и не давая им возможности устранить причины отказов.