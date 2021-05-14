"Роснефть" будет стремиться к росту доходов акционеров по мере восстановления прибыли

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" вопреки всем сложностям, вызванным пандемией COVID-19, в I квартале продемонстрировала сильные финансовые результаты, отметил председатель правления и главный исполнительный директор НК Игорь Сечин.

"По мере восстановления показателей макроэкономического окружения, роста производственных объемов и прибыли мы будем стремиться к повышению доходов наших акционеров", - приводятся в сообщении компании слова Сечина.

"Роснефть" продолжила работу по реализации стратегически важных проектов, в том числе проекта "Восток Ойл", что гарантирует компании стабильность добычи и уровня прибыли в долгосрочной перспективе и обеспечивает значительное конкурентное преимущество. "Роснефть" также демонстрирует решительность в области энергетического перехода, последовательно увеличивая долю газа в добыче углеводородов", - добавил он.

Ранее "Роснефть" сообщила, что чистая прибыль компании в первом квартале текущего года составила 149 млрд руб. по сравнению с убытком в 156 млрд руб. годом ранее.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 146 млрд руб.