Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды в размере 6,94 руб. на акцию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" по итогам годового собрания в заочной форме утвердили дивиденды за 2020 год в размере 6 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 73,55 млрд руб. Дивиденды смогут получить акционеры, зарегистрированные в реестре на 15 июня 2021 года.

Прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 году составила 148 млрд руб. Дивидендная политика предусматривает направление на дивиденды 50% чистой прибыли. Уставный капитал компании разделен на 10 598 177 817 акций. Суммарные дивиденды компании за 2019 год (с учетом промежуточных) составили 33 руб. 41 коп. на акцию, общая сумма выплат - 354 млрд руб.

В новый совет директоров вошли: бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль, бывший президент BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, вице-премьер Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин. Совет директоров покинул профессор кафедры НИУ "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин.

Акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,53%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал".

Годовое собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" состоялось 1 июня 2021 года. В его работе приняли участие владельцы 91,4% акций компании.