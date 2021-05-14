"Роснефть" из-за сделки ОПЕК+ в I кв. снизила добычу нефти на 19%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти "Роснефтью" в первом квартале 2021 года составила 3,7 млн баррелей в сутки, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

"Сокращение добычи в первом квартале связано с выполнением директив правительства по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе НК.

По отношению к предыдущему кварталу добыча нефти снизилась на 5,9%.

Как сообщалось, в конце прошлого года "Роснефть" продала часть добывающих единиц в рамках программы по реализации "хвостовых" активов.

В целом добыча углеводородов за отчетный период снизилась на 17,2%, до 4,8 млн б. н. э./с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5,6% к предыдущему кварталу. Добыча газа сократилась на 8,9% год к году, до 1 млн барр. н. э./с.