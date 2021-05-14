Минэкономразвития представило 32 проекта для финансирования из ФНБ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития представило в правительство список из 32 проектов, составленный по предложениям отраслевых ведомств, для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил к 17 мая ранжировать проекты по степени приоритетности и проработки, сообщили журналистам в секретариате Белоусова.

Проекты были представлены на совещании у первого вице-премьера.

"Для выделения средств из ФНБ министерства, являющиеся инициаторами проектов, должны будут представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели. Андрей Белоусов поручил в срок до 17 мая ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки", - говорится в сообщении.

"В приоритете находятся проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности. В том числе речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности, модернизации железнодорожной сети, электроэнергетике. Также рассматриваются проекты, которые будут реализовываться с участием институтов развития. Кроме того, в числе обсуждаемых - проекты, которые предусматривают поддержку экспорта российских технологий, а также лизинговые проекты, предполагающие обновление транспортного парка за счет закупки техники отечественного производства", - отметили в секретариате первого вице-премьера.

Министр финансов Антон Силуанов на этой неделе напомнил, что общий объем трат ФНБ на эти цели планируется в размере около 1 трлн рублей на трехлетку. Говоря о возможном объеме инвестирования в текущем году, министр сказал: "Мы примерно говорили, что безопасность для ДКП это 300-350 млрд в год, исходя из этого и будем ориентироваться на этот год".

Ранее министр сообщал, что вложение средств фонда в инфраструктурные проекты может начаться уже в первом полугодии. Для начала правительство должно убедиться, что на трехлетнем горизонте ликвидные активы ФНБ будут стабильно превышать 7% ВВП, для чего ожидает обновленный прогноз Минэкономразвития, и после этого будут законодательные основания для принятия решения о вложении средств ФНБ. Помимо уточнения макропрогноза, должен быть уточнен перечень инвестпроектов, после чего уже будет приниматься решение о вложениях. Среди потенциальных проектов Силуанов называл ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Ликвидные активы ФНБ на 1 мая составили 8,660 трлн рублей, или $116,44 млрд (7,5% от прогнозируемого ВВП).