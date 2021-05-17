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РСПП предложил ряд мер по сдерживанию цен на продовольствие

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство письмо, в котором предлагает ряд мер по сдерживанию роста цен на некоторые виды продовольствия в РФ.

Согласно письму, с копией которого ознакомился "Интерфакс", речь идет о переходе от мер административного регулирования цен к поддержке рыночных методов. Как считают в Союзе, принятые административные меры, в частности, ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу, "эффективны лишь в краткосрочном периоде".

"Предлагаем проанализировать возможность реализации иных мер, в том числе компенсации растущих издержек производителей, программ адресной помощи потребителям и снижения административно обусловленной избыточной нагрузки на себестоимость продукции", - говорится в письме.

В частности, предлагается в качестве эффективной меры рассмотреть "поддержку производителей продукции посредством действующих механизмов контроля закупочных цен на ГСМ, механизмов льготного кредитования (субсидирования процентных ставок), страхования урожая и через продолжение практики покупки в госрезерв и реализации из этого резерва".

В качестве меры стимулирования потребительского спроса РСПП предлагает реализовать ранее представленный проект Минпромторга, который предусматривает выделение бюджетных субсидий гражданам "с наиболее низкими доходами" на покупку отечественных продуктов питания. Необходимы также и меры по снижению уровня административных издержек для производителей и торговли.

Как считают авторы письма, эти меры позволят не только обеспечить предсказуемость цен и качественное насыщение потребительского рынка, но станут стимулом для развития отечественных производителей и торговли.

Как сообщалось, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин указал на необходимость сформировать долговременные условия, которые с помощью рыночных механизмов будут гарантировать предсказуемость цен и насыщение внутреннего рынка.

РСПП

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