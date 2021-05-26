"Детский мир" может выплатить 6,07 рубля на акцию за 2020 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2020 год в размере 6,07 рубля на акцию.

Общая сумма финальных дивидендов может составить 4,486 млрд рублей, говорится в сообщении компании

Годовое собрание акционеров "Детского мира", в ходе которого будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 30 июня. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 5 июня. Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов предложено установить 11 июля.

Ранее "Детский мир" сообщил, что планирует направить 100% чистой прибыли по РСБУ за IV квартал 2020 года на дивиденды. Этот показатель вырос на 10,8% по сравнению с IV кварталом 2019 года, до 4,487 млрд рублей.

Чистая прибыль по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов "Детского мира". Его дивидендная политика предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Ритейлер платит дивиденды дважды в год: по итогам года и за девять месяцев.

На выплату промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года ритейлер направил 5,08 рубля на акцию, в сумме - 3,754 млрд рублей.

Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов по результатам за 2020 год может составить 8,2 млрд рублей (100% чистой прибыли по РСБУ), что соответствует 11,15 рубля на одну акцию, отметил "Детский мир".

Финальные выплаты за 2019 год были разделены на два этапа: часть выплат была отложена из-за неопределенности, связанной с влиянием на бизнес пандемии COVID-19. Сначала ритейлер выплатил 3 рубля на акцию, в сумме - 2,217 млрд рублей, что соответствует 90% чистой прибыли по МСФО, или 55% чистой прибыли по РСБУ за IV квартал. Затем, в сентябре, акционеры "Детского мира" одобрили выплату еще 2,5 рубля на акцию, в сумме - 1,847 млрд рублей из нераспределенной прибыли за IV квартал.

Всего за 2019 год с учетом промежуточных дивидендов выплаты составили 7,8 млрд рублей (10,6 рубля на акцию), что соответствует 100% чистой прибыли по РСБУ.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. 25% акций ритейлера принадлежит Gulf Investments Limited - структуре главы ПАО "Полюс" Павла Грачева, старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина и Altus Capital. Остальное приходится на free float (акции "Детского мира" обращаются на Московской бирже).

На конец декабря группа объединяла 868 магазинов. Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в 2020 году выросла на 6,3%, до 7,77 млрд рублей. Выручка увеличилась на 11%, до 142,88 млрд рублей.