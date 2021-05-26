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СМИ сообщили о возможных санкциях против белорусских отраслей с госучастием

Под угрозой санкций может оказаться производство калия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры ЕС договорились ввести санкции против отдельных отраслей экономики Белоруссии. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ЕС.

При этом под санкциями, предположительно, окажутся сектора, где активно действуют белорусские власти, вроде производства калия, уточняет Bloomberg. К примеру, известно, что ОАО "Беларуськалий" – ведущий производитель калия в мире – на 100% принадлежит государству, а доля предприятия на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

"Для этого ЕС необходимо внести изменения в юридическую базу нынешних санкций, с целью дать добро на более обширные санкции до лета", - отмечает агентство.

В то же время, по информации Bloomberg, новые санкции должны коснуться нескольких десятков лиц и организаций, вовлеченных в инцидент с самолетом Ryanair, с расчетом на то, чтобы принять дополнительные санкционные списки 21 июня. Агентство добавляет, что теоретически санкции могут коснуться белорусской авиакомпании "Белавиа", которой запретят доступ в ЕС.

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В воскресенье в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также задержали его подругу, студентку Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России Софию Сапегу.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.

ЕС Белоруссия Беларуськалий Ryanair Роман Протасевич

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