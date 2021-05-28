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Китай запретит одноразовый пластик на внутренних авиарейсах в 2022 году

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Китае с 2022 года запретят использовать одноразовую посуду, соломинки для напитков и упаковочные пакеты из неразлагаемого пластика на внутренних пассажирских авиарейсах, сообщило Управление гражданской авиации страны (CAAC). Его цитирует "Синьхуа".

Также с 2022 года такие пластиковые изделия перестанут предоставлять в аэропортах с пропускной способностью не менее 2 млн пассажиров в год, а с 2023 года эти запреты распространят на все аэропорты и международные пассажирские авиарейсы.

Эти меры входят в пятилетний план, которые CAAC разработало для борьбы с загрязнением пластиком в сфере гражданской авиации. Некоторые китайские авиакомпании уже начали применять многоразовую посуду или сортировать мусор на борту самолетов.

Китай CAAC

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