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Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (82%) готовы отказаться от использования пластиковой посуды - 42% сограждан однозначно готовы перестать пользоваться такой посудой, 40% респондентов склоняются к такой практике в своей повседневной жизни, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Исследование показало, что наибольшую готовность отказаться от пластиковой посуды проявляют россияне в возрасте 18-24 лет (85%).

Согласно опросу, российские женщины в большей мере, чем мужчины готовы перестать пользоваться пластиковой посудой - 82% и 80% респондентов соответственно.

Основной аргумент сограждан, готовых перестать пользоваться посудой из пластика, состоит в том, что посуда из таких материалов вредна для окружающей среды, предпочитают использовать одноразовую посуду, сделанную из разлагающихся материалов, например, из картона.

В свою очередь, 16% россиян или каждый шестой не готовы расстаться с пластиковой посудой - 4% сограждан однозначно этого не хотят, 14% респондентов склоняются к тому, чтобы оставить такую посуду в своем доме, отмечают в SuperJob.ru.

Основной аргумент этой категории респондентов состоит в том, что посуда из пластика удобная и дешевая.

Согласно опросу, больше всего этой посудой дорожат сограждане 25-34 лет (21%).

Опрос был проведен 16-17 марта 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 376 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Россия

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