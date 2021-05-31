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Brent подорожала до $69,42 за баррель

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нефть дорожает в понедельник в преддверии министерского заседания ОПЕК+ и в ожидании роста спроса.

К 17:45 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,02%), до $69,42 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,67 (1,01%), до $66,99 за баррель.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В этот же день запланировано заседание министров стран, входящих и не входящих в картель.

"Ожидается, что группа, несмотря на неопределенность насчет Ирана, подтвердит план повышения добычи на июль на 0,8 млн баррелей в сутки", - говорится в отчете Saxo Bank.

Начало активного сезона вождения в США, как ожидается, приведет к росту спроса на топливо, отмечают эксперты. Средняя розничная цена бензина в стране достигла $3,046 за галлон - максимума с октября 2014 года, согласно опубликованным в воскресенье данным Автомобильной ассоциации США (AAA).

При этом аналитики полагают, что дополнительные объемы нефти из Ирана, которые придут на рынок в случае восстановления ядерной сделки, будут поглощены растущим спросом. В результате позднее в этом году на мировом рынке может образоваться дефицит.

ОПЕК рассчитывает, что возвращение объемов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности.

"Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо по итогам заседания технического комитета.

Добыча нефти в Иране в апреле составляла около 2,4 млн б/с, по данным ОПЕК.

Аналитики Rystad Energy в рамках базового сценария прогнозируют, что поставки нефти из Ирана к концу текущего года могут достигнуть 3,3 млн б/с, а первом полугодии 2022 года поднимутся до 4 млн б/с.

Brent WTI ОПЕК Мохаммед Баркиндо Иран США

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