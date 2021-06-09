ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 9 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у петербургского Банка энергетического машиностроения (ПАО "Энергомашбанк"), сообщила пресс-служба регулятора. Одна из причин отзыва - полная утрата банком собственных средств.

Энергомшбанк "реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель, занижая величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности", а также нарушал федеральные законы о банковской деятельности и предписания ЦБ, говорится в пресс-релизе.

"В связи с существенными кредитными рисками и низким качеством активов исполнение "Энергомашбанком" требований Банка России о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала", - отметил регулятор.

По данным ЦБ, из-за потери ликвидности банк не смог своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, а его собственники не сумели принять меры по повышению финансовой устойчивости кредитной организации.

ЦБ также аннулировал лицензию Энергомашбанка на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию введена временная администрация Банка России.

Банк был участником системы обязательного страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже сообщило, что начнет выплату страховых возмещений вкладчикам не позднее 23 июня. Банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 16 июня.

По данным ЦБ, по величине активов Энергомашбанк занимал 145-е место в банковской системе России. По итогам первого квартала 2021 года банк занимал 138-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".