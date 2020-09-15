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ЛДПР предложила поднять МРОТ до 150 рублей в час

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты фракции ЛДПР во вторник внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий установление минимальной почасовой оплаты труда в 150 рублей при заключении срочного договора с работником.

Документом предлагается дополнить закон "О минимальном размере оплаты труда" минимально допустимой суммой почасовой оплаты труда в 150 рублей при заключении с сотрудником срочного трудового договора на условиях неполного рабочего дня.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "в России часовая ставка, исходя из МРОТ, крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле" и не может обеспечить "достойного уровня жизни". В то же время, по мнению авторов документа, работодатели в условиях пандемии коронавирусной инфекции предпочитают заключать с сотрудниками срочный договор, чтобы иметь больше свободы при сокращении персонала.

Как следует из заключения правительства, кабмин не поддерживает инициативу, так как предложенные депутатами изменения "не соответствуют нормам (Трудового - ИФ) Кодекса, которым не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда", а также установлен иной подход к оплате при работе на неполный день.

Законопроект внесен группой депутатов от ЛДПР, среди авторов - вице-спикер Госдумы Вячеслав Лебедев, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее во вторник газета "Известия" написала, что введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда (почасового МРОТ) планируется обсудить в рамках предложений к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами.

ЛДПР Ярослав Нилов Вячеслав Лебедев Госдума МРОТ

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