Рынок акций открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,04-0,4%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - снижение индексов в Азии компенсируется растущей нефтью (Brent превысила $74 за баррель) в преддверии ключевых событий недели - саммита глав США-РФ и итогов заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,04-0,4%, упали бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки на бирже дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3823,89 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1671,51 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 72,07 рубля (-0,11 рубля).

Президент РФ Владимир Путин в Женеве в среду проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях, положение дел "просто близко к критическому", считают в Кремле. Позитивным итогом саммита может стать возвращение послов РФ и США в Вашингтон и Москву. Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 по московскому времени, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 по Москве.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), UC Rusal (+0,5%), расписки Ozon (+0,5%), бумаги "Роснефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "АЛРОСА" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-3,6%, до 64,6 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года - 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года - 1,79 рубля на акцию), "Яндекса" (-0,9%), "Северстали" (-0,7%), "НЛМК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "МТС" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду слабо негативный: азиатские индексы преимущественно снижаются - китайские индексы под давлением дальнейшего ухудшения отношений США и КНР. Нефть дорожает на фоне улучшения спроса, но промышленные металлы продолжают дешеветь на опасениях снижения китайского спроса. Вероятно, что российский рынок акций попытается расти в начале дня за счет сектора нефти и газа.

Главным событием дня в 21:00 по Москве будет итог заседания Федеральной резервной системы и прогнозы американского регулятора по экономике и по траектории ставки.

Накануне рынок акций РФ частично снял перекупленность перед ключевыми событиями недели - решения ФРС по ставке и возможной смене риторики регулятора, а также исхода встречи президентов РФ и США 16 июня.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, утром в среду настрой на мировых рынках можно назвать консолидационным.

Среда будет насыщена экономическими новостями. Утром ожидается публикация данных по промышленному производству и розничным продажам в КНР за май - опасения относительно слабой статистики и планы Китая сократить резервы придавливают цены на промышленные металлы. Основной фокус внимания инвесторов прикован к итогам заседания ФРС США, на котором регулятор даст рынку сигналы по дальнейшим планам относительно денежно-кредитной политике страны. Ожидается, что регулятор начнет сокращать программу выкупа активов уже осенью. Скорее всего, консервативные настроения сохранятся на рынках в течение дня, при этом к концу торгов волатильность на рынках может вырасти, полагает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, если отношения США и России перестанут деградировать, то это будет благом для мировой экономики.

Рынок акций РФ ранее долго рос на ожиданиях встречи лидеров США и России и по факту встречи может быть коррекция цен на акции. Вероятно, первую коррекцию "быки" выкупят, и индекс РТС превысит локальный максимум 1695 пунктов, а на выкуп второй коррекции сил "быков" может не хватить, и индекс РТС может откатиться в район поддержки 1580 пунктов. Пасторальная картина, когда почти каждый день индексы растут, закончится, начнется рынок "больших колебаний".

От встречи лидеров США и России ожидается снижение геополитической напряженности. Если отношения США и России перестанут деградировать, это станет позитивом для мировой экономики. С 14 июня вступили в силу новые санкции США против российских облигаций федерального займа (ОФЗ), и если после встречи глав США-РФ "санкционная война" возьмет паузу, это будет успехом, и финансовые рынки вздохнут с облегчением. Также для рынков важно заседание ФРС США - аппетит к риску у инвесторов перед заседанием снизился, и высокотехнологичный индекс Nasdaq не смог преодолеть максимумы февраля и апреля, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-0,8%, инвесторы сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы и оценивали новую порцию статистических данных.

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.

В среду в Азии индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Объем японского экспорта в мае увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста стали самыми высокими с апреля 1980 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 51,3% после подъема на 38% в апреле. Импорт увеличился на 27,9% при прогнозе роста на 26,6% после подъема на 12,8% в апреле.

Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Нефть утром в среду продолжает дорожать на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $74,46 за баррель (+0,6% и +1,6% накануне), июльская цена WTI - $72,55 за баррель (+0,6% и +1,8% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в 17:30 по Москве данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на "черное золото" могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу "суперцикла" на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.