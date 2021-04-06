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ЦБ заявил, что в тестах для "неквалов" должно быть 15 вопросов о фининструментах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Банк России провел поведенческую экспертизу по тестированию неквалифицированных инвесторов для покупки ими более сложных финансовых инструментов и пришел к выводу, что количество вопросов должно быть увеличено с семи до 11-15 при сегодняшнем уровне их качества, а вес ответов на вопросы самооценки снижен. Это следует из "Отчета по итогам поведенческой экспертизы тестирования неквалифицированных инвесторов", опубликованного на сайте регулятора.

Экспертиза была проведена на базе всероссийского конкурса "Лучший частный инвестор 2020", прошедшего с 17 сентября по

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17 декабря 2020 года. В экспертизе приняли участие 429 человек. Участники экспертизы на добровольной и анонимной основе заполнили анкету, подготовленную Банком России и состоящую в том числе из вопросов, разработанных НФА и НАУФОР.

По итогам обработки результатов анкеты регулятор сделал выводы, что:

- для оценки уровня знаний в тесте целесообразно использовать вопросы среднего уровня сложности, предполагающие наличие элементарных практических навыков (оперирование данными, решение практических задач "одной формулой");

- тесты на знание финансового инструмента должны включать 11-15 вопросов с текущим уровнем качества, при этом улучшение качества вопросов позволит уменьшить их необходимое количество;

- результат применения инструментов самооценки сложнее интерпретировать в сравнении с оценкой знаний, поэтому вес ответов на вопросы самооценки можно снизить, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов.

"Таким образом, по итогам экспертизы сформированы рекомендации относительно доработки тестовых вопросов и выбора их количества, необходимого для получения надежных результатов тестирования пользователей финансовых услуг", - заключается в отчете ЦБ.

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Согласно закону, который должен вступить в силу с 1 апреля 2022 года, неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобретать ряд ценных бумаг – например, акции, включенные в котировальные списки, гособлигации, облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов, не ограниченных в обороте, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами профессиональный участник финансового рынка должен будет провести тестирование неквалифицированного инвестора на понимание соответствующего инструмента и рисков его использования. Если инвестор тест не пройдет, он все равно сможет купить инструмент, но лишь на 100 тыс. рублей в рамках "последнего слова".

Вопросы для тестов разрабатывали СРО (саморегулируемые организации). В частности, было предложено ограничить общее число вопросов теста (не более семи) и разделить их на два раздела: самооценка клиента (вопросы на определение опыта инвестора и источника его знаний о финансовом инструменте), а также знание клиента об инструменте (вопросы по теории о структурных облигациях, маржинальных сделках, сделках репо, деривативах и так далее).

В марте 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который переносит дату начала тестирования на 1 октября 2021 года. Сейчас идет обсуждение поправок ко второму чтению.

ЦБ РФ

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