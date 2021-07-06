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ФНБ в июне снизился на 363,15 млрд рублей

Все долларовые активы конвертированы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 13 трлн 574,58 млрд рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $187,57 млрд.

На 1 июня объем ФНБ составил 13 трлн 938,079 млрд рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно $189,41 млрд. Таким образом, за июнь его объем уменьшился на 363,15 млрд рублей.

Минфин также сообщил о завершении 5 июля конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новым нормативам. В результате этих операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота - 20,2%.

Операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в фонд 2 июля.

В июне в рамках этих операций средства фонда в сумме $9,933 млрд и 2,128 млрд фунтов стерлингов конвертированы в 82,697 млрд китайских юаней; в сумме $2,483 млрд и 31,9 млн фунтов стерлингов - в 2,657 млрд евро; в сумме $18,917 млрд и 541,1 млн фунтов стерлингов - в 340 тыс. 556,9 кг золота в обезличенной форме.

ФНБ Минфин РФ

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