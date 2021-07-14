Почти во всем Татарстане из-за жары ввели режим ЧС для аграриев

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Власти Татарстана ввели еще в четырех районах режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров в прямом эфире в YouTube в среду.

"Режим ЧС в республике ввели в 42 районах, (под действие режима ЧС - ИФ) только Дрожжановский район не попал. Но если такая погода будет стоять, то он тоже попадет", - сказал Зяббаров.

Ранее сообщалось, что в конце июня Татарстан из-за жары и засухи ввел режим ЧС в 38 из 43 районов республики.

Сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали от чрезвычайных ситуаций, имеют право на компенсацию потерь государством.