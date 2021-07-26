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"Магнит" задумал расширить сеть к концу 2021 года до 26 041 магазина

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" по итогам 2021 года увеличит сеть магазинов до 26 041 точки с 21 564 точек на конец 2020 года с учетом 2000 магазинов, запланированных к открытию, и 2 477, купленных у "Дикси". Об этом говорится в презентации "Магнита", посвященной сделке.

"Магнит" объявил о сделке 18 мая. 15 июля на сделку было получено разрешение ФАС. 22 июля сделку закрыли. Ее сумма составила 87,6 млрд рублей. Выручка приобретенных "Магнитом" магазинов в 2020 году составила 274 млрд рублей.

В периметр сделки вошли 2438 магазинов "у дома" "Дикси", 26 суперсторов "Мегамарт" и 13 суперсторов "Минимарт", а также 5 распределительных центров.

Сделка позволит "Магниту" нарастить долю рынка на 1,9 процентного пункта (c 10,9% доли в 2020 году), в том числе в 2,1 раза на стратегически приоритетных рынках Москвы и Московской области, в 1,7 раза - на стратегически приоритетных рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

До января 2022 года "Магнит" планирует принять решение по редизайну (ремонту) магазинов и дублирующим локациям, проанализировать и подготовить планы по реализации синергий. Завершение процесса интеграции ожидается после второго полугодия 2022 года - первого полугодия 2023 года.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 21 900 магазинов, включая 15 098 магазинов "у дома" и 471 супермаркет и суперстор. Выручка "Магнита" по итогам прошлого года выросла на 13,5%, до 1,554 трлн рублей, в I квартале - на 5,8%, до 397,889 млрд рублей.

Магнит Краснодарский край Дикси Петербург

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