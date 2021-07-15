"Магнит" рассмотрит закрытие части магазинов в рамках сделки с "Дикси"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" проанализирует показатели магазинов (собственных и приобретенных) в 22 муниципалитетах с целью их возможного закрытия в рамках предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по сделке с "Дикси".

Согласно предписанию ФАС, "Магниту" необходимо разово в срок до 1 июля 2022 года снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. "Потенциально это может повлечь за собой закрытие ограниченного количества магазинов в соответствующих регионах. Компания проведет детальный анализ операционных и финансовых показателей каждого отдельного магазина с целью возможной корректировки действующей сети "Магнит" или приобретенных магазинов под брендом "Дикси", - говорится в сообщении "Магнита".

Кроме того, согласно предписанию антимонопольной службы, "Магниту" необходимо будет соблюсти ограничение по доле рынка в размере 25% в отдельных муниципальных образованиях. Таким образом, 142 магазина "Дикси" в 53 муниципалитетах исключаются из периметра сделки и, соответственно, не будут приобретены "Магнитом". Эти магазины расположены в небольших муниципальных образованиях Северо-Западного и Центрального регионов.

Магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, не являются предметом для ограничений, что полностью сохраняет стратегическое обоснование сделки, отметил ритейлер.

Ранее в четверг стало известно, что ФАС удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (основная операционная "дочка" "Магнита") о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы "Дикси", но выдала предписание об обеспечении конкуренции.