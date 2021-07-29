Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обжалует решение международного арбитража о взыскании $2,6 млрд в пользу компании "ЮКОС-Кэпитал".

"Трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации 2,6 млрд долларов США плюс проценты и арбитражные издержки. В данной части окончательное арбитражное решение не может считаться законным и обоснованным", - заявили журналистам в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что Генеральная прокуратура РФ "в обязательном порядке обжалует данное решение".

В Генпрокуратуре РФ заявили в четверг, что Международный арбитраж лишь частично удовлетворил иск бывших акционеров НК "ЮКОС" к РФ.

"Международный арбитраж отказал в удовлетворении большей части требований компании "ЮКОС" Кэпитал" к РФ", - сказали журналистам в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о завершившемся 23 июля этого года очередном арбитражном процессе в рамках так называемой "второй волны" исков против РФ, инициированных бывшими акционерами НК "ЮКОС" и аффилированными с компанией лицами.

В Генпрокуратуре отметили, что "в ходе всего разбирательства российская сторона последовательно оспаривала как компетенцию состава арбитров по рассмотрению споров на основании Договора к Энергетической хартии, так и правомерность самих исковых требований".

"Аргументированная позиция Российской Федерации позволила отвести подавляющую часть заявленных "ЮКОС Кэпитал" требований. При этом арбитры не смогли прийти к единогласному мнению по пунктам решения, вынесенным в пользу истца", - говорится в сообщении.

Так, двое из трех арбитров подготовили три особых мнения по делу. В ведомстве подчеркнули, что внутри состава арбитража отсутствовало согласие как по поводу наличия собственной юрисдикции на рассмотрение спора, так и относительно взыскания с РФ компенсации в пользу компании "ЮКОС Кэпитал".

Профессор Брижит Стерн признала, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение требований "ЮКОС Кэпитал" к РФ по двум основаниям: противоречие российскому праву временного применения арбитражной оговорки и отсутствие реальных инвестиций в российскую экономику со стороны "ЮКОС Кэпитал". Она также возражала против присуждения "ЮКОС Кэпитал" вообще какой-либо суммы компенсации, поскольку это приведет к его неосновательному обогащению за счет Российской Федерации, добавили в Генпрокуратуре.

Иски против РФ

"ЮКОС Кэпитал" не единственная дочерняя структура нефтяной компании, которая подавала в международные суды иски к РФ.

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited – Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года Гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.