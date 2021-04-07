ЦБ отметил рост числа квалифицированных инвесторов на 28% за 2 месяца

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Граждане стремятся быстрее получить статус квалифицированного инвестора до вступления в силу закона об обязательном тестировании для покупки более сложных инструментов: число "квалов" за январь-февраль 2021 года выросло на 28%, до 194,9 тыс. человек, следует из данных Банка России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ, количество квалифицированных инвесторов - физических лиц на брокерском обслуживании - по состоянию на конец 2020 года составляло 152,7 тыс. человек.

Тенденция к "окваливанию" инвесторов

Однако такой интерес к повышению своей категоризации вызван не только желанием получить доступ к более широкому кругу инструментов. Как ранее в интервью "Интерфаксу" заявлял зампред Банка России Владимир Чистюхин, регулятор видит тенденцию к "окваливанию" инвесторов, когда гражданину предлагают совершить несколько формальных сделок для достаточного объема операций, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. "Пока мы видим, что "окваливание" не приобрело каких-то катастрофически больших масштабов, но прирост квалифицированных инвесторов заметно ускорился. Цифры пока невелики, но если эту ситуацию не остановить в зародыше, то через какое-то время мы увидим совершенно другую картину", - говорил он.

По словам представителя Банка России, практики "окваливания" можно разделить на два типа.

Первый - это недобросовестные практики, направленные на обход нормативных актов ЦБ РФ через сотрудников финансовых организаций. Например, сотрудник предложил клиенту для признания его квалифицированным инвестором имеющиеся средства в размере 1,5 млн рублей разместить в течение трех дней на разных счетах в разных банках (получить справку о вкладе, перевести на текущий и получить еще раз справку, потом перевести в другой банк и сделать то же самое).

Таким образом, согласно справкам, размер имущества инвестора составит 6 млн рублей - достаточно для признания квалифицированным. "Банк России при выявлении подобных практик проводит надзорные встречи с участниками рынка, направленные на прекращение действий по искусственному "окваливанию" розничных инвесторов", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Второй пример - это незаконная деятельность по подложным документам. Когда, по сути, неизвестные лица в интернете (не брокеры) предлагают "нарисовать" справку о наличии квалификационного аттестата с использованием номера аттестата другого лица. При выявлении таких случаев ЦБ РФ направляет информацию в правоохранительные органы. "Мы обращаем внимание граждан на незаконность таких действий, ответственность за использование подложных документов, а также на тот факт, что институт квалификации - это инструмент защиты инвесторов. Если человек осознанно идет на искусственное "окваливание", то он добровольно лишает себя механизмов защиты", - отметил представитель регулятора.

Как сообщалось, в конце 2020 года Банк России направил банкам и профучастникам информационное письмо, в котором рекомендовал до начала проведения тестирования воздержаться от предложения неквалифицированным инвесторам ряда структурных продуктов. В частности, речь идет об облигациях российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг).

Кроме того, регулятор рекомендовал запретить "неквалам" заключать не на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также давать возможность таким гражданам заключать маржинальные сделки (торговать "с плечом"). Под возможный запрет подпадают и стратегии доверительного управления ценными бумагами и деньгами, которые заключаются в приобретении сложных производных финансовых инструментов или сложных облигаций. Также Банк России указывал на необходимость отказа от продажи неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов: заключение договора банковского вклада и приобретение от имени клиента или в его интересах финансового инструмента.

Ограничения для "неквалов"

Позже Банк России разработал законопроект, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до введения тестирования, которое планируется запустить уже с 1 октября 2021 года, а не с апреля 2022 года, как предполагалось ранее. Законопроект был принят в первом чтении в марте, сейчас идет обсуждение документа ко второму чтению.

Согласно действующему законодательству, для признания гражданина квалифицированным инвестором он должен отвечать хотя бы одному из требований: размер его имущества должен составлять не менее 6 млн рублей в виде ценных бумаг, производных инструментов, средств на счетах или на депозитах; он должен иметь профильный опыт работы в финансовой организации или высшее экономическое образование и сертификаты; заключать сделки не реже одного раза в месяц и ежеквартально совершать не менее 10 сделок на общую сумму от 6 млн рублей. Получив статус квалифицированного инвестора, гражданин получает доступ ко всем финансовым инструментам и продуктам на рынке.

Сейчас брокерские счета имеют более 11 млн человек.