Ричард Брэнсон продал долю в Virgin Galactic на $300 млн

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал акции принадлежащей ему аэрокосмической компании Virgin Galactic Holdings Inc на сумму $300 млн.

Брэнсон продал около 10,5 млн акций, или примерно 4% компании, через подконтрольную ему фирму. Таким образом, у него осталась доля в размере 18%, следует из документов для регуляторов.

Поступления от продажи пойдут на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и уже созданных предприятий, сообщил представитель Virgin Group, на которого ссылается агентство Blooberg.

Брэнсон остается крупнейшим акционером Virgin Galactic. В апреле он продал бумаги компании на сумму около $150 млн для поддержки других бизнесов.

Virgin Atlantic Airways Ltd., авиакомпания, мажоритарной долей которой владеет компания Брэнсона, рассматривает возможность проведения IPO в Лондоне после получения финансовой помощи в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд) в прошлом году, включая около 200 млн фунтов от Брэнсона.

Virgin Galactic на прошлой неделе отчиталась о финансовых показателях. Во втором квартале 2021 года компания увеличила чистый убыток, но впервые за несколько кварталов получила выручку.

Чамат Палихапития, председатель совета директоров и еще один крупный акционер Virgin Galactic, в марте продал долю в компании в размере $213 млн.

Акции Virgin Galactic в ходе предварительных торгов дешевеют на 3,3%.