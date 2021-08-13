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Ричард Брэнсон продал долю в Virgin Galactic на $300 млн

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Британский миллиардер Ричард Брэнсон продал акции принадлежащей ему аэрокосмической компании Virgin Galactic Holdings Inc на сумму $300 млн.

Брэнсон продал около 10,5 млн акций, или примерно 4% компании, через подконтрольную ему фирму. Таким образом, у него осталась доля в размере 18%, следует из документов для регуляторов.

Поступления от продажи пойдут на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и уже созданных предприятий, сообщил представитель Virgin Group, на которого ссылается агентство Blooberg.

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Брэнсон остается крупнейшим акционером Virgin Galactic. В апреле он продал бумаги компании на сумму около $150 млн для поддержки других бизнесов.

Virgin Atlantic Airways Ltd., авиакомпания, мажоритарной долей которой владеет компания Брэнсона, рассматривает возможность проведения IPO в Лондоне после получения финансовой помощи в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд) в прошлом году, включая около 200 млн фунтов от Брэнсона.

Virgin Galactic на прошлой неделе отчиталась о финансовых показателях. Во втором квартале 2021 года компания увеличила чистый убыток, но впервые за несколько кварталов получила выручку.

Чамат Палихапития, председатель совета директоров и еще один крупный акционер Virgin Galactic, в марте продал долю в компании в размере $213 млн.

Акции Virgin Galactic в ходе предварительных торгов дешевеют на 3,3%.

Миллиардер Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

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Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.Взлет состоялся около 17:30 с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.На борту корабля находились двое пилотов и четыре пассажира. На фото: основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон направляется на борт ракетоплана.Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 километровПосле выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Экипаж провел в невесомости несколько минут.Полет продлился часРакетоплан Unity благополучно приземлился после пилотируемого суборбитального полета
Брэнсон на девять дней обогнал соперника в сфере пассажирских полетов, основателя Amazon Джеффа Безоса, который планирует отправиться в суборбитальный полет 20 июля. На фото: члены экипажа празднуют успешный полет к границе космоса.
Ричард Брэнсон Virgin Galactic

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