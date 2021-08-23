Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста вслед за миром

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с уверенного коррекционного роста вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent нацелилась на $69 за баррель), сдерживающим "быков" фактором выступили новости о введении Западом новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил 3880 пунктов во главе с бумагами "Русала", также лидировали не входящие в расчет индексов бумаги "Мечела", пытающиеся на фоне роста цен на уголь сократить разрыв с раллировавшими ранее "префами".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3883,01 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1649,94 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 74,15 рубля (-0,11 рубля).

Администрация США в пятницу объявила о введении санкций против девяти физлиц и двух структур в РФ в годовщину инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил американский Минфин. Санкционный список во многом совпадает с британскими санкциями, о которых ранее в пятницу объявили в Лондоне.

МИД РФ расценил новые санкции США как враждебные действия и нежелание выстраивать отношения на партнерской основе. Ответ России будет жестким и адекватным, заявили в МИДе.

Подорожали акции "Мечела" (+14,8%, до 96,14 рубля - максимум с февраля 2020 года), UC Rusal (+4%), "Интер РАО" (+2,9%), "Татнефти" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), АФК "Система" (+2,4%), "Роснефти" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,7% "префы"), расписки Ozon (+2%), бумаги "Газпрома" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,5%), "ММК" (+1,3%), "Норникеля" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Северстали" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги ВТБ (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,8% "префы"), "РусГидро" (+0,8%), "Магнита" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%).

Просели ГДР Mail.ru (-1,3%), акции "Ростелекома" (-0,3% и -1% "префы"), "префы" "Мечела" (-0,2%).

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", изданий "Московский комсомолец" и других российских ресурсов.

Введенные Украиной санкции в отношении "Ростелекома" не скажутся на деятельности оператора, поскольку у него нет абонентов в этой стране, заявили "Интерфаксу" в компании.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, нефть в течение дня показала уверенный рост, отыграв большую часть потерь пятницы, однако рубль после кратковременного восходящего импульса растерял значительную часть достижений. Оптимизм на рынки вернулся в пятницу благодаря заявлению одного из самых ярых среди чиновников ФРС сторонников скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики - главы ФРБ Далласа Роберта Каплана. Он отметил, что ухудшение ситуации с пандемией способно негативно повлиять на экономические прогнозы, изменив его взгляды на темпы сворачивания монетарных стимулов. Ранее сверхмягкие денежно-кредитные условия послужили главным драйвером ралли мировых рынков.

Многие инвесторы скептически относятся к текущей волне коррекционного роста, так как сохраняется неопределенность с пандемией и дальнейшей динамикой инфляции в крупнейших экономиках, ставящей под сомнение сохранение Федрезервом сверхмягких денежно-кредитных условий.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, рынок акций РФ на отскоке в понедельник получил хорошую поддержку со стороны позитивного внешнего фона: европейские фондовые площадки уверенно росли, нефть и металлы также заметно подорожали. Инвесторы не верят, что мировые центральные банки оставят экономику без стимулов на фоне темпов распространения дельта-штамма. От главы ФРС Джерома Пауэлла в ближайшую пятницу можно ожидать уже менее ястребиных комментариев. В итоге недавний откат от максимумов стал возможностью для покупок акций на более выгодных уровнях.

По оценке трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в центре внимания инвесторов - экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где выступит глава ФРС Пауэлл (27 августа). Между тем, последние данные по деловой активности показывают сильное влияние пандемии на сектора США: индекс деловой активности в производственном секторе в августе составил 61,2 пункта против прогноза 63,4 пункта, в секторе услуг - 55,2 пункта против прогноза 59,5 пункта. Акции нефтегазовых компаний растут вслед за активным восстановлением нефти, которая подскочила более чем на 5%.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в понедельник подскочили на фоне известий о запланированных затратах в размере 1 млрд руб. на экологическую модернизацию "Московского коксогазового завода" (Москокса) в 2021-2025 годах. Таким образом, "Мечел" мог бы снизить риски в отношениях с Росприроднадзором.

Котировки акций "Русала" выросли на фоне повышения цен на алюминий. Увеличение цен на нефть и металлы в понедельник в целом поддержало бумаги многих сырьевых и металлургических компаний.

Настроения на рынках улучшились на фоне более слабых, чем ожидалось, предварительных данных по деловой активности в секторе услуг и в промышленности США за август (оба индикатора указали на замедление темпов роста активности). Инвесторы теперь рассчитывают на то, что ухудшение ситуации с коронавирусом, в том числе в США, заставит Федрезерв отложить разговоры о сворачивании стимулирования (как минимум на конец текущего года). Экономический симпозиум в Джексон-Хоуле на этой неделе также был перенесен в онлайн-формат.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от краткосрочных поддержек 3830 и 1640 пунктов соответственно. Техническая картина на рынке улучшается и указывает на возможное возвращение индикаторов к предыдущим максимумам: в район 3949 и 1695 пунктов соответственно. До середины недели оптимистичный настрой вполне может сохраниться. Во вторник на российском рынке в центре внимания, вероятно, окажется "Полюс", который представит квартальные финансовые результаты и даст рекомендации по дивидендам. В условиях очередного пробоя золотом отметки $1800 за унцию при позитивной отчетности и дивидендных новостях акции ПАО "Полюс" могут получить поддержку покупателей. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3840-3940 пунктов, считает Кожухова.

Главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий обратил внимание на недооцененность акций "Газпрома".

Запуск газопровода "Северный поток 2" ожидается уже осенью. В пятницу и на выходных канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с Путиным и Зеленским детали по газопроводу и транзиту газа. По сути, Украина теперь никак не может отказаться от новой реальности. Объемы транзита, скорее всего, будут только падать. Более того, Германия хочет через 25 лет отказаться от российского газа и достичь климатического нейтралитета. "Газпром", в свою очередь, рассчитывает как на продолжение поставок газа, так и на поставки водорода по нынешним газопроводам. В любом случае, этот год - год "Газпрома". Сейчас акции газового гиганта все еще недооценены на фоне рекордных цен на газ в Европе и в ожидании рекордных дивидендов за 2021 год. Поэтому рекомендуется даже по текущим ценам добавлять бумаги в портфель, считает аналитик.

В Азии в понедельник рынки акций выросли после спада на прошлой неделе (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,3-0,9%) и США (индекс S&P 500 подскочил на 1%).

Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил в минувшую пятницу в интервью Fox Business Networks, что он может пересмотреть свой призыв уже в октябре начать сворачивание программы Федрезерва по покупке активов, если ситуация с пандемией будет ухудшаться из-за нового штамма "дельта".

На нефтяном рынке цены в понедельник также корректируются после семи сессий непрерывного падения, что стало самым длительным подобным периодом с февраля 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $68,57 за баррель (+5,2% и -1,9% в пятницу), октябрьская цена WTI - $65,48 за баррель (+5,4% и -2,1% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 7,7%, WTI - на 8,9%.

В центре внимания рынка на этой неделе - ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где будет выступать председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Инвесторы ждут от него намеков на то, когда американский ЦБ намерен приступить к сворачиванию программы выкупа активов.

Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+20,4% и +8,4% "префы"), "Бест эффортс банка" (+9,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+7,8%), ПАО "Белуга групп" (+7,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+6,6%).

Подросли акции "Акрона" (+0,9%) на фоне отчета за полугодие по МСФО: EBITDA группы выросла в 2,6 раза к аналогичному периоду 2020 года (до 40,3 млрд рублей), чистая прибыль составила 29,7 млрд рублей против убытка в размере 986 млн рублей годом ранее.

Подешевели бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (-6,4%), "Белона" (-6,1%), ПАО "Фармсинтез" (-1,7%), ГДР Fix Price (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,45 млрд рублей (из них 10,85 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,44 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,61 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").