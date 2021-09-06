Инвесторы в августе открыли 604 тыс. брокерских счетов на "Мосбирже"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Открытие брокерских счетов на "Московской бирже" ускорилось: новые счета в августе открыли 603,6 тыс. человек против антирекордов в 446 тыс. в июле и 484 тыс. в июне, следует из сообщения биржи.

Таким образом, количество частных инвесторов, имеющих доступ к биржевым рынкам "Мосбиржи", на конец августа составило 13,8 млн человек, совокупно они открыли 22,5 млн счетов.

Число активных клиентов на "Московской бирже" достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек против 1,9 млн в июле.

При этом в августе частные инвесторы не так активно вкладывались в российские акции на "Мосбирже", как в июле: 28 млрд рублей против 34 млрд рублей месяцем ранее. Наибольший приток произошел на неделе с 23 по 29 августа и составил 9 млрд рублей. Совокупный приток за 12 месяцев был равен 294 млрд рублей.

Однако их инвестиции в облигации выросли: 83,3 млрд рублей в августе против 43 млрд рублей в июле. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 76,4% - приходилась на корпоративные облигации, 21,6% - на государственные облигации, 2% - на еврооблигации.

Вложения в биржевые фонды (БПИФы и ETF) также увеличились: 13,8 млрд рублей в августе против 8,3 млрд рублей в июле.

Если говорить о доле частных инвесторов в объеме торгов акциями, то в августе она составила 38,8% (против 36,3% в июле), облигациями - 11% (против 15,25% месяцем ранее), на срочном рынке почти не изменилась - 42%, как и на спот-рынке валюты - 11,8%.

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,3 млн против почти 4,2 млн месяцем ранее. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 84% - сделки с акциями, 8,3% - с облигациями, 7,5% - с биржевыми фондами.