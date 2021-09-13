Прирост числа брокерских счетов во II квартале был минимальным за два года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рост числа клиентов на брокерском обслуживании во втором квартале 2021 года замедлился: количество клиентов за квартал увеличилось на 17% и достигло 14,8 млн человек, что стало минимальным квартальным темпом роста за два года. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

Доля уникальных инвесторов достигла 17% экономически активного населения страны. Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании составила 7,2 трлн рублей, что почти в 2,2 раза больше совокупного объема активов у брокеров. Количество активных клиентов на брокерском обслуживании за квартал выросло на 7%, до 2,6 млн человек.

"С учетом значительно выросшей базы инвесторов и роста ставок по депозитам вслед за повышением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего замедления прироста новых клиентов на брокерском обслуживании", - отмечает ЦБ РФ.

На фоне замедления темпов роста числа клиентов сокращается и доля фондированных счетов. По данным опроса крупнейших брокеров, доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами во втором квартале выросла с 60% до 62%, еще у около 19% объем активов на счете не превышал 10 тыс. рублей. При этом 3,5% от общего числа физических лиц - резидентов владеют около 92% активов, а 1% клиентов - 75% активов.

Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области составляет 18% по количеству клиентов и 50% по объему их активов. Уровень проникновения клиентов в отдельных регионах растет вместе с уровнем среднедушевых доходов, а доля пустых счетов - с уровнем безработицы.

"Поддержание высоких темпов роста клиентской базы в дальнейшем, вероятно, потребует вовлечения клиентов с более низкими доходами, которые более чувствительны к возможным финансовым потерям", - отмечает ЦБ РФ.

Рост клиентской базы в доверительном управлении тоже замедлился. За квартал количество клиентов выросло на 4%, до 604 тыс. лиц (или на 51% г/г), объем портфелей увеличился на 5% за квартал, до 1,7 трлн руб. (рост на 32% г/г), в том числе портфелей физических лиц - 1,2 трлн рублей (рост на 5% к/к, рост на 45% г/г). Основной прирост количества клиентов наблюдался в стандартных стратегиях ИИС для неквалифицированных инвесторов, а основной прирост объема портфелей - у квалифицированных инвесторов.

В отличие от сегмента брокерского обслуживания, доля пустых счетов в доверительном управлении минимальна. По данным опроса управляющих, около 56% клиентов имели средний размер счета от 100 тыс. до 1 млн рублей, около 22% - от 10 до 100 тыс. рублей (кварталом ранее - 57% и 21% соответственно). В целом по сегменту средний размер портфеля физических лиц во втором квартале сохранялся на уровне 1,9 млн рублей, а в рамках стандартных стратегий – на уровне 0,7 млн рублей.

Основным объектом инвестирования в рамках всех портфелей доверительного управления физических лиц остаются облигации иностранных эмитентов (37% от общего объема активов, как и кварталом ранее), при этом растет доля паев резидентов (с 20% до 22% за квартал). В основном это обусловлено использованием паев в рамках стандартных стратегий управления: совокупный объем портфелей физических лиц в рамках стандартных стратегий увеличился за квартал на 6%, до 406 млрд рублей (за год вырос на 47%), а количество клиентов увеличилось за квартал на 5% - до 549 тыс.