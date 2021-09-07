Хасис подтвердил трудности для СП Сбера и Mail.ru, но опроверг работу над разводом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Сбера с Mail.ru Group действительно сталкивалось с трудностями из-за того, что компании выступают партнерами в одних областях и конкурируют – в других, но стороны не готовили варианты развода. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Лев Хасис в интервью Financial Times.

Обе компании "делают все возможное, чтобы обеспечить успешное развитие (СП - ИФ)", цитирует FT Хасиса.

Mail.ru и Сбербанк владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O – online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат". У Mail.ru также есть доля в совместном предприятии Aliexpress Russia с участием китайского гиганта e-commerce Alibaba Group, группы USM и РФПИ.

Сбербанк в 2020 году завершил многолетние партнерские отношения с "Яндексом", разделив два СП – "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет", а уже весной 2021 года FT со ссылкой на источники написала о возможном разводе с Mail.ru. Вскоре после этого глава Сбербанка Герман Греф говорил, что проблемы конкуренции между экосистемами банка и Mail.ru решаются конструктивно.

Хасис, курирующий развитие экосистемы Сбера, считает, что инвесторам только предстоит должным образом оценить ее потенциал в части влияния на стоимость группы в целом.

"Наш гигантский банковский бизнес заслоняет все остальное. Сложно увидеть луну, когда солнце ярко сияет... Но со временем это изменится. Вполне возможно, что если сделать публичным тот или иной бизнес (экосистемы Сбера - ИФ) в ближайшие 3-4 года, он может получить на рынке оценку существенно больше, чем как часть группы Сбербанка", - полагает банкир.