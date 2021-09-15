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Миллер опроверг начало поставок по "Северному потоку 2" с 1 октября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Поставки газа по газопроводу "Северный поток 2" не начнутся 1 октября, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопрос: "В СМИ проходила информация, что поставки по "Северному потоку 2" могут начаться уже 1 октября, это так?", сказал журналистам: "Нет. 1 октября поставки еще не начнутся".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне.

10 сентября "Газпром" сообщил, что морская часть второй нитки "Северного потока 2" технически завершена. Тем не менее, сохраняется ряд бюрократических барьеров, прежде чем газопровод будет запущен.

Северный поток 2 Газпром Алексей Миллер

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