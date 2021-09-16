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Новая стратегия "ЛУКОЙЛа" предусмотрит вложение 80% средств в российские проекты

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" в ноябре утвердит стратегию развития компании на ближайшие 10 лет, сообщил "России 24" президент компании Вагит Алекперов.

По его словам, стратегия предусматривает "разделение инвестиций - 80% на территории России и 20% - за пределами России".

Он добавил, что новый проект, куда "ЛУКОЙЛ" вошел вслед за "Газпром нефтью", - "Меретояханефтегаз" - потребует "дополнительные инвестиции".

"Мы считаем, что на первых порах общие инвестиции на среднесрочный период составят более 200 млрд рублей, это сложно-построенные месторождения, но и у "ЛУКОЙЛа", и у "Газпром нефти" есть накопленный опыт, технологические группы, которые в состоянии разрабатывать данные месторождения", - сказал Алекперов.

"Инфраструктура сегодня создана - "Газпром нефть" уже запустила первое месторождение, рядом находятся блоки "ЛУКОЙЛа", поэтому по логистике мы сегодня не видим никаких сложностей - в доставке нефти до наших нефтеперерабатывающих заводов, так и по логистике доставки газа до системы "Газпрома", - отметил он.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Газпром нефть Меретояханефтегаз

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