Песков назвал ФНБ подушкой безопасности в турбулентном мире

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ), несмотря на его пополнение на фоне высоких цен на газ в Европе, должен оставаться "как подушка безопасности", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"ФНБ - он на то и ФНБ. Мы видим с вами в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как могут быть потрачены поступающие в фонд за счет цен на газ сверхдоходы.

Он также напомнил о проектах развития, финансируемых из ФНБ. "Вы знаете, что существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для мегапроектов развития. Эти проекты есть - часть из них известна, часть из них в проработке", - добавил Песков.