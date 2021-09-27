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РФ в августе поставила исторический рекорд по экспорту зерна

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе экспортировала 6,08 млн тонн зерна (с учетом зернобобовых культур и поставок в Иран и Сирию), сообщает компания "ПроЗерно" со ссылкой на ФТС.

Это стало абсолютным историческим максимумом. "Еще ни разу в истории зерновой индустрии России не было 6-миллионного экспорта зерна за месяц, и во многом это произошло за счет Ирана и рекордного за месяц экспорта гороха", - подчеркивается в сообщении.

При этом пшеницы вывезено 5,27 млн тонн, ячменя – 557 тыс. тонн, гороха – 171 тыс. тонн.

Главными покупателями российского зерна за два месяца текущего сельхозгода (начался в июле) стали Турция – 2,51 млн тонн, Иран – 1,79 млн тонн и Египет – 980 тыс. тонн.

Экспорт пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сельхозгода превысил объем поставок за весь прошлый сельхозгод. С 1 июля по 27 сентября в Иран отправлено 2,44 млн тонн пшеницы, за весь прошлый сельхозгод – 1,38 млн тонн.

ФТС ПроЗерно

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