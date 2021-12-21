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Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк

Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, требуя остановить расследование в отношении его компании Trump Organization по причине политической предвзятости. Об этом сообщает BBC News.

Летиция Джеймс в свою очередь сообщила, что расследование "будет продолжаться".

Иск подан менее чем через две недели после того, как прокурор указала, что экс-президент может быть допрошен под присягой в следующем месяце в рамках расследования. В 2019 году она начала гражданское расследование относительно заявлений о том, что до вступления в должность Трамп завышал стоимость своих активов при получении кредитов. Джеймс также расследует, не манипулировала ли организация Трампа оценкой своей недвижимости.

Газета "Нью-Йорк таймс" первой сообщила об иске Трампа, поданном в федеральный суд в Сиракузах (штат Нью-Йорк). В нем утверждается, что Джеймс "руководствуется исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и мстить частному гражданину, которого она рассматривает как политического оппонента".

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года. Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявлял, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа. Летиция Джеймс присоединилась к расследованию в мае. Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

США Дональд Трамп Trump Organization

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